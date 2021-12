Biathlon, sprint femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv dello sprint femminile di Annecy Le Grand-Bornand, valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Primo appuntamento sulle piste francesi a partire dalle ore 14.15 di questo pomeriggio, 16 dicembre. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. SEGUI LA diretta TESTUALE LA START LIST COMPLETA IL programma COMPLETO DELLA TAPPA programma OLIMPIADI PECHINO 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il, glie latv dellodiLe, valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo/2022 di. Primo appuntamento sulle piste francesi a partire dalle ore 14.15 di questo pomeriggio, 16 dicembre. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. SEGUI LATESTUALE LA START LIST COMPLETA ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINO 2022 SportFace.

Advertising

OA_Sport : Va in scena ad Annecy la sprint femminile: ecco tutte le indicazioni televisive per seguirla - zazoomblog : Biathlon sprint femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021 oggi in tv: programma orari e diretta streaming - #Biathlon… - Annecy_Live : RT @zazoomblog: Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon #Sprint #do… - zazoomblog : Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: La CdM di biathlon fa tappa a 'casa' di Martin Fourcade: ecco la startlist della sprint femminile di Annecy-Le Grand Bornan… -