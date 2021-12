Basket | Nba | Clippers ko 124-103 e ottava vittoria di fila per i Jazz

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Salt Lake City, 16 dic. -(Adnkronos) - Donovan Mitchell segna 19 dei suoi 27 punti nel secondo tempo, Bojan Bogdanovic manda a bersaglio sei triple e Utah (20-7) batte i Los Angeles(16-13) 124-103 in quella che diventa l'indei. Jordan Clarkson ne aggiunge 21, mentre sono 20 con 17 rimbalzi per Rudy Gobert. Tante le assenze per la franchigia californiana (a partire da Paul George) che non vanno oltre i 24 punti con 10/20 al tiro e 8 rimbalzi di Marcus Morris, interrompendo una striscia di 4 successi.

DAVQUAGLIOCOTTI : Curry è diventato il più grande tiratore della storia del basket: «Il segreto? Gli infortuni»

Una tripla di Austin Reaves allo scadere dell'OT regala il successo ai Los Angeles Lakers che vincono a Dallas 104 - 107. Match chiuso in parità, con LeBron che mette a referto 24 punti, mentre Orlando, 16 dic. – (Adnkronos) – Gli Atlanta Hawks (14-14) di Danilo Gallinari vincono in trasferta per 111-99 contro gli Orlando Magic (5-24). A guidare gli ospiti ci pensa Trae Young che, nonostante