Alessandro D'Alatri: «Così Un professore ha rotto un tabù» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il regista della fiction campione d'ascolti di Rai1 con Alessandro Gassmann racconta la sua esperienza sul set: dal valore della filosofia alla scoperta dell'omosessualità di Simone Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il regista della fiction campione d'ascolti di Rai1 conGassmann racconta la sua esperienza sul set: dal valore della filosofia alla scoperta dell'omosessualità di Simone

Tommowayismyway : Diciamo tutti in coro grazie a Damiano Gavino per averci donato questo personaggio iconico e diciamo immensamente g… - _unsaidemily : RT @Cinguetterai: #UnProfessore è la nuova serie di Rai 1 con @GassmanGassmann e #ClaudiaPandolfi. Tratto dal format spagnolo #Merlì, la co… - rainboyfriends : RT @banijaystudios: Il regista Alessandro D’Alatri racconta il successo tv di “#UnProfessore” a La Stampa in edicola oggi. Ultima puntata… - rainboyfriends : RT @banijaystudios: Somiglia alla vita...???? Il regista Alessandro D’Alatri racconta il successo tv di “Un Professore”. Oggi su @repubblica… - MichiamoVi : RT @banijaystudios: Somiglia alla vita...???? Il regista Alessandro D’Alatri racconta il successo tv di “Un Professore”. Oggi su @repubblica… -