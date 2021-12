"The last duel", Ridley Scott a 80 anni dimostra di essere ancora un grande (Di mercoledì 15 dicembre 2021) THE last duel In DVD in edicola. Con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck. Regia di Ridley Scott. Produzione USA 202i. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA E' la storia (pare vera) dell'ultima "ordalia" il "giudizio di Dio" . Due cavalieri si affrontavano a morte in pubblico e il vincitore era protetto dalle leggi, indipendentemente dal torto o dalla ragione. Sembra che avvenne nel 1300 durante la guerra dei 100 anni in Francia. Il cavaliere Jean sfidò il nobile "Le Gris" per restaurare l'onore della moglie. Jean era assente per la guerra e le Gris ne approfittò per entrare nel suo castello e violentare la moglie, per la quale provava da tempo l'attrazione fatale. La signora rivelò tutto al marito. Che non aveva scelta: un duello all'ultimo sangue col rivale davanti alla Corte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) THEIn DVD in edicola. Con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck. Regia di. Produzione USA 202i. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA E' la storia (pare vera) dell'ultima "ordalia" il "giudizio di Dio" . Due cavalieri si affrontavano a morte in pubblico e il vincitore era protetto dalle leggi, indipendentemente dal torto o dalla ragione. Sembra che avvenne nel 1300 durante la guerra dei 100in Francia. Il cavaliere Jean sfidò il nobile "Le Gris" per restaurare l'onore della moglie. Jean era assente per la guerra e le Gris ne approfittò per entrare nel suo castello e violentare la moglie, per la quale provava da tempo l'attrazione fatale. La signora rivelò tutto al marito. Che non aveva scelta: unlo all'ultimo sangue col rivale davanti alla Corte di ...

Advertising

Atalanta_BC : ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? (again) L'ultimo biglietto per gli ottavi è ancora lì... ?? DAI RAGAZZI! ???? The last tick… - Atalanta_BC : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ultimo biglietto per gli ottavi... andiamo a prendercelo! ?? FORZA RAGAZZI!! ???? Let's go get… - dpscomics : ????#Tavola38: l'ultima tavola del 2021! 'Il nascondiglio' torna a #Gennaio! ????#Page38: last page of 2021! 'The hideo… - IGNitalia : Zaire Lanier, scrittrice e narrative designer, è stata assunta dallo studio di Neil Druckmann per lavorare a proget… - _NonLoS : @The_Last_Gasp Ecco, questi ultimi sono la maggioranza, perlomeno dalle mie parti. -