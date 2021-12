Roma | annullato il concertone di Capodanno Gualtieri | «Niente eventi con assembramenti»

CorriereCitta : Roma, arriva l’annuncio definitivo: annullato Concertone di Capodanno - zav_news : ?? #Roma, annullato concerto di #Capodanno al #CircoMassimo - LiviaRuggeri : RT @Radio1Rai: ??A #Roma annullato il concerto di #Capodanno2022 al Circo Massimo causa #Covid. La decisione è stata resa nota dall’assessor… - Radio1Rai : ??A #Roma annullato il concerto di #Capodanno2022 al Circo Massimo causa #Covid. La decisione è stata resa nota dall… - direpuntoit : ?? #Capodanno #Roma annullato per il secondo anno di fila il concertone al #circomassimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma annullato

Corriere dello Sport

... che hacon rinvio - limitatamente alla suddetta aggravante contestata agli imputati e al conseguente trattamento sanzionatorio - la sentenza con cui giudici d'appello diavevano ......- procuratore facente funzione di, indicato dal Csm alla guida della procura della capitale nella successione a Giuseppe Pignatone - contro la sentenza del Consiglio di Stato che hala ...I contagi aumentano. Gli assembramenti sono da evitare. E allora il Concertone di Capodanno a Roma? Il sindaco Roberto Gualtieri chiarisce quello che succederà nelle ...ROMA - È tradizione per le squadre organizzare una serata di festa per salutare giocatori e dipendenti prima dello stop del campionato per le vacanze natalizie. Se club come Lazio, Inter e Fiorentina ...