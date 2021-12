PSG | Donnarumma spiazza | messaggio a Navas inaspettato

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gianluigisorprende con unsui social rivolto a Keylor, suo rivale per la maglia di portiere del PSG. Dopo aver conquistato il titolo di miglior giocatore degli Europei andati in scena in estate, vinti con l’Italia dopo aver messo in fila una dopo l’altra una serie di prestazioni da urlo, Gianluigi Donnnarumma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tanziloic : Compo #PSG - Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappe, Messi, Di Maria #PSGBRU - hadrien_grenier : ???? Compo PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappe, Mess… - MCalcioNews : PSG, Navas avvisa Donnarumma: 'Voglio giocare più partite possibili e vincere' - PSG24hours : RT @PianetaMilan: #Psg, #Navas avvisa #Donnarumma: “Voglio giocare più partite possibili” - PianetaMilan : #Psg, #Navas avvisa #Donnarumma: “Voglio giocare più partite possibili” -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Donnarumma

- C'è poi un'altra incognita che aleggia su questa partita: chi siederà sulla panchina delagli ...nei gironi di Champions e alcune gestioni interne allo spogliatoio (il dualismo Navas -,...Non trovano spazio e il loro futuro potrebbe essere in Serie A. Da Icardi a Paredes, Rafinha e Kurzawa: ecco le 'occasioni' delper le big italianeA Parigi si sta da Dio, al Paris Saint - Germain si guadagna tantissimo ma si gioca anche poco. Se non per nulla ecco perché per alcuni calciatori può essere definita una sorta ...Tutti scontenti per il sorteggio-bis degli ottavi di Champions League. Il pasticcio della Uefa ha lasciato con l'amaro in bocca l'Inter, che dopo aver pescato ...Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo PSG contro il Monaco (2 a 0 il risultato finale), Mauricio Pochettino ha parlato anche di Mauro Icardi ...