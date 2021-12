Omicron, scandali e un voto che fa paura. "Stavolta BoJo è in guai seri" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal suo arrivo a Downing Street, nel luglio del 2019, il premier britannico Boris Johnson non ha mai conosciuto giorni così complicati. La sua popolarità è in caduta libera, trascinata giù da un mix di fattori. Costretto dalla “marea Omicron” all’ennesima inversione a U sulle misure anti-contagio, il premier deve fare i conti con una rivolta senza precedenti dei parlamentari Tory: martedì sera in 99 hanno votato contro il nuovo pacchetto di provvedimenti che prevede, tra l’altro, l’obbligo di Green pass per accedere a discoteche e grandi eventi. Le misure sono passate grazie all’appoggio dei laburisti, il cui leader, Keir Starmer, ha esortato Johnson a “domandarsi se abbia l’autorità per guidare questo Paese attraverso la pandemia”. Gli ultimi tempi sono stati uno stillicidio di scandali, dal party di Natale dello scorso anno in pieno lockdown (negato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal suo arrivo a Downing Street, nel luglio del 2019, il premier britannico Boris Johnson non ha mai conosciuto giorni così complicati. La sua popolarità è in caduta libera, trascinata giù da un mix di fattori. Costretto dalla “marea” all’ennesima inversione a U sulle misure anti-contagio, il premier deve fare i conti con una rivolta senza precedenti dei parlamentari Tory: martedì sera in 99 hanno votato contro il nuovo pacchetto di provvedimenti che prevede, tra l’altro, l’obbligo di Green pass per accedere a discoteche e grandi eventi. Le misure sono passate grazie all’appoggio dei laburisti, il cui leader, Keir Starmer, ha esortato Johnson a “domandarsi se abbia l’autorità per guidare questo Paese attraverso la pandemia”. Gli ultimi tempi sono stati uno stillicidio di, dal party di Natale dello scorso anno in pieno lockdown (negato ...

