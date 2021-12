Obbligo vaccinale docenti e Ata, il Ministero: la piattaforma per i controlli funziona senza problemi, non si segnalano criticità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono partiti i controlli sull'Obbligo vaccinale nelle scuole. La piattaforma avviata ieri dal Ministero dell'Istruzione sta funzionando correttamente. Non si registrano criticità. Sono in corso anche i controlli sui dirigenti scolastici attraverso gli Uffici territoriali del Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono partiti isull'nelle scuole. Laavviata ieri daldell'Istruzione stando correttamente. Non si registrano. Sono in corso anche isui dirigenti scolastici attraverso gli Uffici territoriali del. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - frances88451672 : RT @GuidoDeMartini: ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO., mi… - MariaFr65012930 : RT @GuidoDeMartini: ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO., mi… -