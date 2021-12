Napoli, via libera dopo i controlli: Zielinski torna ad allenarsi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. dopo una prima fase di attivazione e forza in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabian lavoro in palestra. Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A.una prima fase di attivazione e forza in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabian lavoro in palestra. Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.ha svolto deiclinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in ...

