Napoli | anziano di 81 anni uccide la badante della sorella a colpi d' arma da fuoco

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anziano

E' accaduto poco fa a Torre Annunziata (), in una abitazione di via Gambardella. Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno posto l'uomo in stato di fermo. L'non ha ...Femminicidio a . Unha ucciso la moglie a colpi di pistola nel loro appartamento in via Gambardella . Sul posto i carabinieri.L’anziano è stato sottoposto a fermo. La vittima è invece una donna di 67 anni, cittadina ucraina, che faceva da badante alla sorella dell’81enne ...Un uomo di 81 anni ha ucciso a colpi di pistola la badante di sua sorella. E' accaduto a Torre Annunziata (Napoli). La vittima, una 67enne di nazionalità ucraina, è morta sul colpo. I carabinieri, giu ...