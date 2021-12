Migranti: Draghi, 'non ci sono basi per accuse a direttore immigrazione Viminale' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sulle accuse al direttore dell'immigrazione" del Viminale, "non ci sono le basi". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in Aula della Camera in replica al deputato FdI Andrea Delmastro, che, nel suo intervento, aveva attaccato la ministra Luciana Lamorgese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nond'accordo sullealdell'" del, "non cile". Così il presidente del Consiglio Mario, in Aula della Camera in replica al deputato FdI Andrea Delmastro, che, nel suo intervento, aveva attaccato la ministra Luciana Lamorgese.

