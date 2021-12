Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 128 punti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 128 punti base, rispetto ai 130 punti dell'avvio di seduta. Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,916%, rispetto allo 0,927 dell'inizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lotra Btp etedescoina 128base, rispetto ai 130dell'avvio di seduta. Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,916%, rispetto allo 0,927 dell'inizio ...

