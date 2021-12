Advertising

CatelliRossella : La Commissione Ue propone una stretta sugli eco-reati - Natura - - unmagroio : RT @antiproibizion2: E il @pdnetwork che fa? Propone attraverso 2 parlamentari del PD, membri della commissione agricoltura, Mino Taricco e… - MasterEggInto : RT @antiproibizion2: E il @pdnetwork che fa? Propone attraverso 2 parlamentari del PD, membri della commissione agricoltura, Mino Taricco e… - verd44766903 : RT @antiproibizion2: E il @pdnetwork che fa? Propone attraverso 2 parlamentari del PD, membri della commissione agricoltura, Mino Taricco e… - iconanews : La Commissione Ue propone una stretta sugli eco-reati -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione propone

Agenzia ANSA

Sono i principali contenuti del disegno di legge dellaUe contro i crimini ambientali per rafforzare la tutela dell'ecosistema. . 15 dicembre 2021Roma, 15 dic 11:18 - Lavon der Leyenuna riforma di Schengen "scritta sotto dettatura di Emmanuel Macron, prossimo presidente di turno della...Regione Abruzzo, nuovo comunicato: – L’Aquila, 15 dic. Il lavoro fatto dalla Giunta Regionale per l’estensione dei corridoi europei della rete Ten-T al sistema infrastrutturale abruzzese ha dato i suo ...L’AQUILA – Il lavoro fatto dalla Giunta Regionale per l’estensione dei corridoi europei della rete Ten-T al sistema infrastrutturale abruzzese ha dato i suoi frutti. Il Porto di Civitavecchia e la dor ...