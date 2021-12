La Commissione DuPre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In tanti ci avete chiesto un parere su quanto è stato riportato nel comunicato stampa della “Commissione DuPre”. Comunicato pubblicato il 12 dicembre 2021 con le firme di: Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei. L’unico che non conoscevo è Mariano Bizzarri, e quando cerco tracce su di lui trovo una scheda su Wikipedia, che riporta in apertura: La neutralità di questa voce o sezione sull’argomento medici è stata messa in dubbio. Motivo: Curriculum promozionale, solo fonti primarie di autorevolezza non evidente. Per contribuire, correggi i toni enfatici o di parte e partecipa alla discussione. Non rimuovere questo avviso finché la disputa non è risolta. Non conoscendolo mi limito a prendere conoscenza del fatto che gli editor di Wikipedia ritengono che la scheda su di lui sia più promozionale che altro. Ma non è di lui o degli ... Leggi su butac (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In tanti ci avete chiesto un parere su quanto è stato riportato nel comunicato stampa della “”. Comunicato pubblicato il 12 dicembre 2021 con le firme di: Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei. L’unico che non conoscevo è Mariano Bizzarri, e quando cerco tracce su di lui trovo una scheda su Wikipedia, che riporta in apertura: La neutralità di questa voce o sezione sull’argomento medici è stata messa in dubbio. Motivo: Curriculum promozionale, solo fonti primarie di autorevolezza non evidente. Per contribuire, correggi i toni enfatici o di parte e partecipa alla discussione. Non rimuovere questo avviso finché la disputa non è risolta. Non conoscendolo mi limito a prendere conoscenza del fatto che gli editor di Wikipedia ritengono che la scheda su di lui sia più promozionale che altro. Ma non è di lui o degli ...

