Kerem Bursin | l’appello dell’attore turco di Love is in the Air

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Negli ultimi mesi, l’attoreBürsin può dirsi sulla cresta dell’onda. Dopo molte prove attoriali di livello in film americani e in telefilm turchi, Karem è diventato famoso per il ruolo di Serkan Bolat inis in the Air (in onda da maggio scorso su Canale 5). Anche la vita sentimentale diè felice: da tempo l’attore fa coppia fissa con Hande Ercel, che nel telefilm interpreta il ruolo di Eda. In più, il bel Bürsin è apprezzato per il suo impegno sociale. Da tempo si è schierato a favore delle pari opportunità e contro la violenza domestica. In Turchia il maschilismo è un problema serio. Le donne turche soffrono spesso a causa di comportamenti incresciosi e violenti perpetrati da uomini ignoranti e negativi. E così l’attoreBürsin si è da tempo esposto, per denunciare una ...

Sophia99275623 : Giacomo e Sophie vogliono che entri Can Yaman. A sto punto datemi meglio a KEREM BURSIN ???????? #gfvip - tractors_ask : RT @kerembursinita2: ???????? ???????????????? #KeremBürsin: ambasciatore di HeForShe 'Dunque, potrei definire Kerem Bursin “un uomo prima che attore“… - AngelaApicell10 : @merybumiyy @HandeErcel @KeremBursin Che immagini meravigliose io penso che quando erano sott'acqua che si avvicina… - mariani1956lia2 : RT @kerembursinita2: ???????? ???????????????? #KeremBürsin: ambasciatore di HeForShe 'Dunque, potrei definire Kerem Bursin “un uomo prima che attore“… - GiulsGiulyGiuls : @pascluc Io che aspetto il Kerem Bursin, e mi suona il corriere. Coincidenze? Io non credo -

Come reagirà Serkan Bolat () appena la madre Aydan (Neslihan Yeldan) gli confesserà che è Kemal (Sinan Albayrak) e non Alptekin (Ahmet Somers), come aveva sempre pensato, il suo vero padre? In seguito alla clamorosa ...Che cosa spingerà Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat () a ritornare insieme nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air ? A far scoccare la scintilla ci penserà la loro figlioletta Kiraz (Maya Basol), ma tutto avverrà in una maniera ...Kerem Bürsin, l'attore di Love is in the Air, parla del suo impegno a favore delle donne e contro il maschilismo.Love is in the air anticipazioni, Kerem Bursin fa un appello: "Non dobbiamo avere paura di dire la verità" Mentre Love is in the air ha appena debuttato ...