Advertising

SkyArte : Il 14 dicembre 2003 riapre a Venezia il Gran @teatrolafenice dopo l’incendio che lo distrusse nel gennaio 1996. Ha… - emergenzavvf : Abitazione in fiamme e fumo nella tromba delle scale, intervento dei #vigilidelfuoco in un palazzo a #Viareggio (LU… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fum… - zazoomblog : Incendio nel palazzo oltre 150 persone intrappolate sul tetto. Soccorsi sul posto - #Incendio #palazzo #oltre… - fisco24_info : Hong Kong, incendio al World Trade Center: 100 persone intrappolate: Le fiamme sono divampate nel centro commercial… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel

L'idea di sostenere gli allevatori di Sagama, gravemente danneggiati da unavvenutomese di luglio, poche settimane prima di quello che ha interessato Capalbio, è nata proprio dalla ...Almeno cento persone sono intrappolate al 39/esimo del World Trade Center di Hong Kong per undivampatocentro commerciale Grafica. Lo riportano i media locali, secondo cui otto persone sono state soccorse e portate in ospedale , mentre i vigili del fuoco sono impegnati per ...Le fiamme hanno "usato" alcune impalcature esterne per salire fino al tetto: incendio al World Trade Center di Hong Kong: evacuati a centinaia ...È atterrata all’aeroporto Falcone Borsellino la famiglia afghana del cuoco Shapoor Safari. Lui è l’anima di Moltivolti, ristorante e impresa sociale nel cuore di Ballarò. Qualche settimana fa era stat ...