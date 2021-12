Il 4 gennaio debutterà il Samsung Galaxy S21 FE: i rendering (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Samsung Galaxy S21 FE si sta facendo avanti tra mille difficoltà, e verrà sicuramente presentato il 4 gennaio a margine del CES 2022 di Las Vegas, almeno secondo le ultime indiscrezioni (il colosso di Seul presenterà il device direttamente nel corso dell’evento). Il progetto era stato in un primo momento messo da parte, per poi essere ripreso adesso, una volta recuperate le componenti necessarie che mancavano per via della crisi mondiale dei semiconduttori. Il Samsung Galaxy S21 FE verrà commercializzato nelle colorazioni Black, White, Lavender e Cream (che potete vedere nei rendering qui sotto), con Android 12 e One UI 4.0 (questo vuol dire che il device riceverà una major-release in più rispetto ai Samsung Galaxy S21, arrivati sul mercato con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) IlS21 FE si sta facendo avanti tra mille difficoltà, e verrà sicuramente presentato il 4a margine del CES 2022 di Las Vegas, almeno secondo le ultime indiscrezioni (il colosso di Seul presenterà il device direttamente nel corso dell’evento). Il progetto era stato in un primo momento messo da parte, per poi essere ripreso adesso, una volta recuperate le componenti necessarie che mancavano per via della crisi mondiale dei semiconduttori. IlS21 FE verrà commercializzato nelle colorazioni Black, White, Lavender e Cream (che potete vedere neiqui sotto), con Android 12 e One UI 4.0 (questo vuol dire che il device riceverà una major-release in più rispetto aiS21, arrivati sul mercato con ...

