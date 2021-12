Giulia De Lellis e le manie sul cibo | “Potrei morì…”

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex gieffina rivela le sue ossessioni a tavola: vietato toccare il suo piatto e prestare attenzione a eventuali briciole nel bicchiere.Deha una serie di ossessioni legate alla tavola. “In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio