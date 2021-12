Furgone in fiamme in autostrada, rallentamenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trezzo sull’Adda. Un Furgone si è incendiato intorno alle 16.30 in autostrada, nel tratto di Trezzo sull’Adda. Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo si sono accorte del guasto e si sono fermate in una piazzola di sicurezza, hanno abbandonato il mezzo e chiamato i vigili del fuoco. Dal distaccamento di Dalmine è arrivata una squadra che ha domato le fiamme, messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area compromessa. A casua dell’incendio e delle operazioni di spegnimento, si sono creati dei rallentamenti lungo l’A4. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trezzo sull’Adda. Unsi è incendiato intorno alle 16.30 in, nel tratto di Trezzo sull’Adda. Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo si sono accorte del guasto e si sono fermate in una piazzola di sicurezza, hanno abbandonato il mezzo e chiamato i vigili del fuoco. Dal distaccamento di Dalmine è arrivata una squadra che ha domato le, messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area compromessa. A casua dell’incendio e delle operazioni di spegnimento, si sono creati deilungo l’A4.

