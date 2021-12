Formula E | Mondiale 2022 | doppio appuntamento a Roma il 9 e il 10 aprile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Saranno ancora due gli appuntamenti aneldiE. Sulle piste del circuito cittadino dell’Eur, la Capitale ospiterà infatti due E-Prix, sabato 9 e domenica 10prossimi. La Fia ha ratificato oggi, durante la riunione del World Motor Sport Council (WMSC), il calendario della prossima stagione che vedrà in programma 16 gare. Inoltre, per la prima volta gli E-Prix si correranno nelle strade delle città di Vancouver, Jakarta e Seoul insieme alle ormai consuete città ospitanti Diriyah, Città del Messico, Monaco, New York e Londra. Si partirà il 28 e il 29 gennaio dall’Arabia Saudita con il primo, mentre le ultime gare saranno in Corea del Sud il 13 e il 14 agosto. Per quanto riguarda i regolamenti, il Consiglio federale ha anche approvato alcune ...