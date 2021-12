Fara Gera d’Adda | investito in bicicletta | grave un 44enne

(Di mercoledì 15 dicembre 2021). Sono gravissime le condizioni di un uomo di 44 anni, travolto mentre si trovava in sella alla suanel primissimo pomeriggio di mercoledì 15 dicembre. L’allarme è scattato attorno alle 13, lungo via Bergamo, al confine trae Canonica: sul posto in pochi minuti sono giunti i carabinieri della compagnia di Treviglio, insieme a un’automedica, un’ambulanza e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. L’ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma al volto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

