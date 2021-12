Eric Bischoff: “Non trovo nulla di interessante in NXT 2.0” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) NXT 2.0 ha debuttato a settembre, rivoluzionando il black and gold brand con un nuovo look e nuovi talenti, accattivandosi le critiche dei più. La nuova linea del roster di sviluppo della WWE è quella di costruire talenti pronti per il main roster, e non più crescere a tal punto da rivaleggiare con Raw e SmackDown. Nonostante la presenza di atleti e character validi, NXT sembra aver perso quell’unicità che aveva prima, soprattutto ora che alcuni lottatori storici hanno abbandonato la nave, come Adam Cole, Kyle O’Reilly e, soprattutto, Johnny Gargano. Lega minore Durante il podcast di 83 settimane, Eric Bischoff ha ammesso di non aver visto abbastanza puntate di NXT per parlare di Johnny Gargano, ed il motivo è piuttosto chiaro: “Se ho visto NXT, non lo ricordo. Non ho una riflessione su Johnny. Dubito di averlo fatto perché probabilmente ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) NXT 2.0 ha debuttato a settembre, rivoluzionando il black and gold brand con un nuovo look e nuovi talenti, accattivandosi le critiche dei più. La nuova linea del roster di sviluppo della WWE è quella di costruire talenti pronti per il main roster, e non più crescere a tal punto da rivaleggiare con Raw e SmackDown. Nonostante la presenza di atleti e character validi, NXT sembra aver perso quell’unicità che aveva prima, soprattutto ora che alcuni lottatori storici hanno abbandonato la nave, come Adam Cole, Kyle O’Reilly e, soprattutto, Johnny Gargano. Lega minore Durante il podcast di 83 settimane,ha ammesso di non aver visto abbastanza puntate di NXT per parlare di Johnny Gargano, ed il motivo è piuttosto chiaro: “Se ho visto NXT, non lo ricordo. Non ho una riflessione su Johnny. Dubito di averlo fatto perché probabilmente ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'Non trovo nulla di interessante in NXT 2.0' - - TSOWrestling : L'ex #WWE crede che le scelte della #AEW non stiano portando nessun beneficio #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Eric Bischoff spera che Jeff Hardy si ritiri dal mondo del wrestling #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Il presidente #AEW è rimasto colpito dalle ultime dichiarazioni di Bischoff, ma vuole tenere buoni rapporti #TSOW… - Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'Ecco cos'ho sbagliato in WWE' - -

Ultime Notizie dalla rete : Eric Bischoff I migliori match ad eliminazione di Survivor Series Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud fra Eric Bischoff e Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

I migliori match ad eliminazione di Survivor Series Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud fra Eric Bischoff e Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

AEW: per Eric Bischoff avere tanti talenti non sta pagando The Shield Of Wrestling AEW: per Eric Bischoff avere tanti talenti non sta pagando Tante persone commentano il mondo del wrestling, ma solo alcuni riescono a far spiccare ogni volta le loro dichiarazioni. E’ il caso di Eric Bischoff, che analizza ogni situazione e non ha mai peli su ...

Eric Bischoff: "Jeff Hardy farebbe un grave errore se andasse in AEW" La WWE ha recentemente annunciato il rilascio di Jeff Hardy. L’ex campione tag team ha lasciato improvvisamente il ring durante un live event in Texas, sparendo tra la folla e facendo perdere le sue t ...

Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...Tante persone commentano il mondo del wrestling, ma solo alcuni riescono a far spiccare ogni volta le loro dichiarazioni. E’ il caso di Eric Bischoff, che analizza ogni situazione e non ha mai peli su ...La WWE ha recentemente annunciato il rilascio di Jeff Hardy. L’ex campione tag team ha lasciato improvvisamente il ring durante un live event in Texas, sparendo tra la folla e facendo perdere le sue t ...