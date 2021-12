Diritti e Covid. Prolungare lo stato di emergenza non è uno scandalo (e non è illiberale) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La decisione con cui il Consiglio dei ministri ha prolungato la durata dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, com’era prevedibile, ha suscitato un vivace dibattito, in cui si spesso il piano della legittimità e quello dell’opportunità si sovrappongono, mentre è bene tenerli distinti. Per cominciare, ricordiamo come si sia arrivati alla situazione attuale. Lo stato di emergenza è stato proclamato per la prima volta il 30 gennaio 2020, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato che l’epidemia di coronavirus manifestatasi in Cina costituiva un’emergenza di sanità pubblica d’interesse internazionale. In seguito, è’ stato prorogato, da ultimo il 22 luglio 2021. Sul piano della legittimità, all’ulteriore proroga sono mosse varie critiche: ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La decisione con cui il Consiglio dei ministri ha prolungato la durata dellodifino al 31 marzo 2022, com’era prevedibile, ha suscitato un vivace dibattito, in cui si spesso il piano della legittimità e quello dell’opportunità si sovrappongono, mentre è bene tenerli distinti. Per cominciare, ricordiamo come si sia arrivati alla situazione attuale. Lodiproclamato per la prima volta il 30 gennaio 2020, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato che l’epidemia di coronavirus manifestatasi in Cina costituiva un’di sanità pubblica d’interesse internazionale. In seguito, è’prorogato, da ultimo il 22 luglio 2021. Sul piano della legittimità, all’ulteriore proroga sono mosse varie critiche: ...

