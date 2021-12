Curling | l’Italia femminile batte la Turchia e resta in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2022

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)inper laInvernali di Pechino. La Nazionaleha sconfitto laper 12-4, imponendosi in uno scontro diretto cruciale per continuare a sognare concretamente i Giochi. Il quartetto tricolore è risultato impeccabile contro le anatoliche, facendo sempre la differenza quando ha potuto nei propri turni di mano e non tremando quando le rivali avevano il vantaggio dell’ultimo giro. Le azzurre hanno infilato il terzo successo in questa competizione (il secondo consecutivo) e occupano il quinto posto in classifica generale (3-3), a un successo di distacco da Scozia e Lettonia (che ha giocato una partita in più). Ricordiamo il regolamento: la vincitrice del round robin si ...