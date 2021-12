Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron (Di mercoledì 15 dicembre 2021) 'La probabilità di un'ulteriore diffusione della variante Omicron del Covid è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto'. Lo sostiene Andrea Ammon, direttore del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) 'La probabilità di un'ulteriore diffusione delladelè molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto'. Lo sostiene Andrea Ammon, direttore del ...

