Covid | Casellati | ' guardare a futuro con fiducia e speranza | risposta a crisi eccezionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Io ho. Perché albisognacon, soprattutto in questo momento che ci vede impegnati ad affrontare la fase di ripresa e insieme ci vede combattere con le recrudescenze dell'emergenza sanitaria. Dobbiamo ammetterlo. La nostraallaè stata. Siamo stati responsabili nel contenere il contagio e insieme pronti nell'investire con coraggio e determinazione sulla ripartenza". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno. "Ma è indubbio -ha aggiunto- che quella che stiamo affrontando è unalogorante, per il suo andamento ad intermittenza e la sua durata. E allora in ...