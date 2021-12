Covid | Casellati | ' grazie a giornalisti per lavoro essenziale e prezioso'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Di fronte a un'emergenza nazionale e internazionale come la pandemia è giusto che tutti si assumano una forte responsabilità, e anche voi lo state facendo. Mi riferisco alla necessità di una corretta informazione, che è davvero una risorsa della democrazia. Mi riferisco allo smascheramento delle fake news, all'imprescindibiledi verifica che è il cuore stesso dell'attivitàca. Voglio dirviaie operatori dell'informazione che anche quest'anno hanno svolto un servizio, durante la pandemia". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, incontrando iparlamentari per gli auguri di fine anno. "È un servizio -ha ...

Roma, 15 dic. "Di fronte a un'emergenza nazionale e internazionale come la pandemia è giusto che tutti si assumano una forte responsabilità, e anche voi lo stat ...Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno. "Grazie -ha aggiunto- ai medici e agli operatori sanitari ...