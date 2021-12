Carlo Conti a 60 anni vive in una torre, non lo avreste mai detto: incredibile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . Il celebre presentatore è rimasto a Firenze, la sua città natale E’ considerato, insieme a Paolo Bonolis e Amadeus, uno dei più degni eredi dei grandi presentatori del passato, i cosiddetti giganti della storia della televisione italiana. Stiamo parlando di Carlo Conti, sessantuno anni da compiere tra qualche mese. Fiorentino doc, accanito sostenitore della squadra viola, Conti è lo showman e conduttore più in voga della tv di Stato, il fiore all’occhiello dell’emittente pubblica. Il conduttore fiorentino ha mosso i suoi primi passi nell’emittenza radiofonica locale e come attore comico insieme a due suoi vecchi amici, diventati a loro volta molto popolari: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Carlo ContiLa prima grande svolta della sua straordinaria carriera ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . Il celebre presentatore è rimasto a Firenze, la sua città natale E’ considerato, insieme a Paolo Bonolis e Amadeus, uno dei più degni eredi dei grandi presentatori del passato, i cosiddetti giganti della storia della televisione italiana. Stiamo parlando di, sessantunoda compiere tra qualche mese. Fiorentino doc, accanito sostenitore della squadra viola,è lo showman e conduttore più in voga della tv di Stato, il fiore all’occhiello dell’emittente pubblica. Il conduttore fiorentino ha mosso i suoi primi passi nell’emittenza radiofonica locale e come attore comico insieme a due suoi vecchi amici, diventati a loro volta molto popolari: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.La prima grande svolta della sua straordinaria carriera ...

