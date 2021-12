Atletica, Diamond League 2022: cambia il format della Final 3 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Piccola rivoluzione nella Diamond League per quanto riguarda i concorsi dei salti in estensione e di lancio. Nell’Assemblea Generale che si è tenuta lunedì e martedì a Roma è stato approvato il nuovo format della Final 3. Nella prossima stagione, che inizierà il 13 maggio a Doha, è stata confermata la Finale a tre, ma con un nuovo regolamento. Infatti è stata cancellata la discutibile regola che i migliori tre dei concorsi si sfidavano voi tra loro, ma cancellando i risultati già ottenuti. Dalla prossima edizione della Diamond League, solo i primi tre classificati avranno diritto ad un sesto salto o lancio, ma si conteranno anche le misure precedentemente ottenute. Altra novità ufficializzata quest’oggi è quella che che l’ordine degli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Piccola rivoluzione nellaper quanto riguarda i concorsi dei salti in estensione e di lancio. Nell’Assemblea Generale che si è tenuta lunedì e martedì a Roma è stato approvato il nuovo3. Nella prossima stagione, che inizierà il 13 maggio a Doha, è stata confermata lae a tre, ma con un nuovo regolamento. Infatti è stata cancellata la discutibile regola che i migliori tre dei concorsi si sfidavano voi tra loro, ma cancellando i risultati già ottenuti. Dalla prossima edizione, solo i primi tre classificati avranno diritto ad un sesto salto o lancio, ma si conteranno anche le misure precedentemente ottenute. Altra novità ufficializzata quest’oggi è quella che che l’ordine degli ...

Atletica, Diamond League 2022: cambia il format della Final 3 OA Sport Atletica, Diamond League 2022: cambia il format della Final 3 Piccola rivoluzione nella Diamond League per quanto riguarda i concorsi dei salti in estensione e di lancio. Nell’Assemblea Generale che si è tenuta lunedì e martedì a Roma è stato approvato il nuovo ...

Diamond League, cambia la formula della Final 3 Novità nel regolamento della Wanda Diamond League. Nell’Assemblea Generale che si è tenuta lunedì e martedì a Roma è stato approvato il nuovo format della Final 3 per le sp ...

