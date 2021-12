Amadeus risponde (indirettamente) a Francesco Monte dopo la polemica su Ana Mena a Sanremo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Diversi giorni fa, quando sono stati annunciati gli artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022, l’ex tronista e gieffino Francesco Monte ha fatto parlare di sé per aver acceso una polemica riguardante Ana Mena. Secondo il modello infatti, la giovane cantante spagnola non avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione, perché non italiana. Non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Dalla produzione e da Amadeus, nei giorni scorsi, non è arrivata alcuna risposta ... Leggi su trashblog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Diversi giorni fa, quando sono stati annunciati gli artisti che prenderanno parte al Festival di2022, l’ex tronista e gieffinoha fatto parlare di sé per aver acceso unariguardante Ana. Secondo il modello infatti, la giovane cantante spagnola non avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione, perché non italiana. Non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Dalla produzione e da, nei giorni scorsi, non è arrivata alcuna risposta ...

Advertising

ioprocrastino : Massimo Ranieri che chiede che hanno è e Amadeus che gli risponde è il 2021, sono totalmente io che non so nemmeno… - LaRagione_eu : #Amadeus risponde alla polemica sull'esclusione del leggendario duo #Jalisse, trionfatori del festival del 1997. Un… - infoitcultura : Amadeus risponde ai Jalisse: “Lamentarsi non serve a niente, meglio lavorare” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Sanremo2022, Amadeus risponde piccato alle polemiche dei Jalisse - fanpage : #Sanremo2022, Amadeus risponde piccato alle polemiche dei Jalisse -