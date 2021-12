"Adesso con Inzaghi...". La frase che gela Conte (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il forte centrocampista dell'Inter e della Nazionale spiega le differenze tra Antonio Conte e il nuovo tecnico Simone Inzaghi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il forte centrocampista dell'Inter e della Nazionale spiega le differenze tra Antonioe il nuovo tecnico Simone

Advertising

luigidimaio : Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con c… - AngelaAngelmi : @MariaKostourou @alexa5313 @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino @straditeresa… - MichaelGiulian2 : RT @justLucreziaM: #Buongiorno lettori #mattinieri e #Bibliofilincurabili, ci vediamo più tardi per giocare con #SeiParoleUnRacconto e pros… - SAPAFER : RT @BlackOutTotale: #Draghi proroga l’emergenza.. madonna, e chi li sente adesso a #Salvini, #Meloni, #Cassese e #Renzi, con tutto il cucuz… - AnnickQuemper : @AnnaOrr15 Aveva problemi di digestione con il latte materno. È stata aiutata dall’ospeopata e adesso sorride sempre ?? -