Mediagol : ACR Messina, ufficiale l’esonero di Capuano: squadra momentaneamente a Raciti - IvanBonanno : RT @CornerMessina: +++UFFICIALE: L’ACR MESSINA COMUNICA DI AVER SOLLEVATO DALL’INCARICO IL TECNICO CAPUANO. SQUADRA AFFIDATA MOMENTANEAMENT… - baudov1 : anche stavolta c'è dell'ingratitudine e dell'incompetenza @spaziprovvisori - menelpallone : Messina, Sullo non avrebbe accettato. Si fa largo il ritorno di Novelli - menelpallone : Messina, svelate date e orari dei primi otto match del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : ACR Messina

2a GIORNATA RITORNO 10 GENNAIO 2022 MONOPOLI - TURRIS Lunedì ore 21.00 3a GIORNATA RITORNO 16 GENNAIO 2022- MONOPOLI Domenica ore 17.30 4a GIORNATA RITORNO 23 GENNAIO 2022 AVELLINO - ...Ezio Capuano non è più l'allenatore dell'. La società siciliana, che merita nel girone C di serie C, ha ufficializzato di aver sollevato il tecnico dall'incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica è affidata ...Cambio di panchina a Messina ufficiale: il club ha esonerato Ezio Capuano. Al suo posto arriva Ezio Raciti, allenatore della Primavera ...L’Acr Messina ha reso noto di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore del ...