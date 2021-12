Variante Omicron, in Francia oltre 130 casi accertati (Di martedì 14 dicembre 2021) “Siamo a poco più di 130 casi della Variante Omicron accertati in Francia”. A dichiararlo è stato su France Info Gabriel Attal, portavoce del governo di Parigi, precisando che al momento si realizzano circa 10mila sequenze a settimana, “il che ci consente di identificare in buona parte i casi sul nostro territorio”. Attal ha quindi esortato i francesi che andranno in visita presso persone fragili a Natale a sottoporsi preventivamente a un test. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “Siamo a poco più di 130dellain”. A dichiararlo è stato su France Info Gabriel Attal, portavoce del governo di Parigi, precisando che al momento si realizzano circa 10mila sequenze a settimana, “il che ci consente di identificare in buona parte isul nostro territorio”. Attal ha quindi esortato i francesi che andranno in visita presso persone fragili a Natale a sottoporsi preventivamente a un test. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - Agenzia_Ansa : Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito #ANSA - TgrRaiToscana : #covid Individuato il primo caso di variante #omicron in Toscana. Al policlinico Le Scotte di Siena @AouSenese su u… - transnazionale : Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito #spaziotransnazionale informa - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Gran Bretagna, c'è il primo morto per Omicron: la variante dietro al 40% dei casi a Londra (contagi giornalieri 60.000… -