Vaccino obbligatorio per le forze dell’ordine, la circolare del Viminale: le regole su multe e controlli per gli agenti (Di martedì 14 dicembre 2021) Si stringono le maglie dei controlli su forze di polizia e militari che da domani dovranno rispettare l’obbligo di vaccinazione, secondo l’ultimo decreto anti Covid del governo Draghi. Come chiarito dalla circolare del Viminale, l’adempimento dell’obbligo dovrà essere dimostrato già da mercoledì 15 da tutto il personale: «anche se assente per legittimi motivi». In ogni caso, l’agente dovrà trasmettere al proprio responsabile la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione. Nel caso non ci fosse alcuna comunicazione, l’amministrazione competente dovrà sollecitare i documenti da consegnare entro e non oltre 5 giorni. Su chi non rispetterà l’obbligo, la ministra Luciana Lamorgese ha confermato il pugno duro: «L’inadempienza porterà all’immediata sospensione dal servizio senza ricadute disciplinari con la ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Si stringono le maglie deisudi polizia e militari che da domani dovranno rispettare l’obbligo di vaccinazione, secondo l’ultimo decreto anti Covid del governo Draghi. Come chiarito dalladel, l’adempimento dell’obbligo dovrà essere dimostrato già da mercoledì 15 da tutto il personale: «anche se assente per legittimi motivi». In ogni caso, l’agente dovrà trasmettere al proprio responsabile la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione. Nel caso non ci fosse alcuna comunicazione, l’amministrazione competente dovrà sollecitare i documenti da consegnare entro e non oltre 5 giorni. Su chi non rispetterà l’obbligo, la ministra Luciana Lamorgese ha confermato il pugno duro: «L’inadempienza porterà all’immediata sospensione dal servizio senza ricadute disciplinari con la ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccino anti-covid obbligatorio a scuola da domani, rischio sospensione e multa. #covid - Corriere : Stato d’emergenza prorogato fino a marzo. E da domani vaccino obbligatorio per altre tre categorie - riotta : New York to impose vaccine mandate on all private workers Vaccino obbligatorio a New York - Sugaman1969 : @lucevitanaty Concordo. Comunque è solo questione di tempo per il vaccino obbligatorio per tutti. Saremo in perenne… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, obbligo vaccinale personale scolastico e polizia: le misure per chi non si vaccina -