Vaccini Novavax e Valneva, come funzionano e quando dovrebbero arrivare (Di martedì 14 dicembre 2021) Potrebbero arrivare nel 2022 ulteriori Vaccini contro il Covid che si aggiungerebbero ai già conosciuti Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. L'Ema ha infatti annunciato che è stata avviata la sperimentazione dei Vaccini e che si concluderebbe entro l'anno. Cosa sappiamo sui nuovi Vaccini È attesa l'approvazione dall'agenzia europea del farmaco per la commercializzazione di Nuvaxoid. Stanno ancora procedendo le valutazioni sul vaccino che funzionerebbe in modo diverso rispetto a quelli già somministrati e, che arriverebbe nel 2022 con ogni probabilità.Diversa sarebbe anche l'azione di Valneva, conosciuto come VLA2001, sui cui l'Ema ha cominciato gli esami. Nuvaxoid è un vaccino sviluppato dall'azienda statunitense Novavax, e sarebbe realizzato "sul principio ...

