Uno studio italiano smentisce i no-vax | l' ivermectina è inefficace

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Crolla un altro ‘pilastro' delle terapie anti-Covid alternative promosse dai no-vax: l', farmaco antiparassitario ritenuto efficace come prevenzione e terapia precoce del Covid-19 da chi si oppone al vaccino, ècontro il virus anche se viene somministrata a un dosaggio triplo rispetto a quello standard. E' quanto emerge dalloCOVER pubblicato su Preprints with The Lancet, coordinato dall'IRCCS “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR), in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano, a cui hanno partecipato l'Ospedale Sacco di Milano, l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e l'Ospedale Covid di Rovereto. Nè effetti positivi né eventi avversi gravi Anche in dosi molto altenon ha dimostrato effetti significativi sulla replicazione del virus, come ...

Advertising

rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - pisto_gol : Chissà se il genio che ha “inventato” questi siparietti all’aperto, in stadi ormai deserti, si rende conto che si t… - michaelgscott0 : RT @rtl1025: ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da variante #Omicron… - Valessiabi : RT @partigianovegan: Produrre carne e latticini inquina quasi quanto l'Eni. La denuncia di uno studio europeo - JhL1908 : RT @rtl1025: ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da variante #Omicron… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio

La Repubblica

Elisa sarebbe dovuta essere presente ininsieme agli altri ventuno Big in gara nella serata dedicata ai cantanti emergenti in programma mercoledì 15 dicembre su Rai. Il contagio da ...... che autorizzavano a pensare che il farmaco potesse essere efficace, derivavano invece dain vitro di ricercatori australiani che avevano utilizzato sulle cellule in coltura concentrazioni ...A confermarlo uno studio pubblicato su Preprints with The Lancet, coordinato dall'IRCCS "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar di Valpolicella e in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano, a ...Grazie all’intesa tra Cesab ed Edison il percorso di ricerca, iniziato in campo per migliorare le coltivazioni, passerà attraverso il mondo dell’energia, con uno studio in grado di tradursi in ...