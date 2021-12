Una Vita, anticipazione: inizia la vendetta di Aurelio e Natalia (Di martedì 14 dicembre 2021) L’arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias destabilizza la trama della soap opera Una Vita. Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate. I due fratelli sono in cerca di vendetta e sono pronti a sferrare l’attacco, che creerà disagi ad alcuni abitanti del quartiere. Effettivamente, Aurelio e Natalia della soap opera Una Vita si trasferiranno ad Acacias, nello stupore generale. Specie l’uomo è una mente criminale molto temuta, che si andrà a scontrare soprattutto con uno dei protagonisti. Le novità saranno tante e la battaglia è aperta. Aurelio e Natalia in una scena della soap opera Una Vita (WebSource)Il programma, trasmesso su Canale 5, ha molto seguito nel pubblico più adulto. Effettivamente, si ... Leggi su topicnews (Di martedì 14 dicembre 2021) L’arrivo diad Acacias destabilizza la trama della soap opera Una. Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate. I due fratelli sono in cerca die sono pronti a sferrare l’attacco, che creerà disagi ad alcuni abitanti del quartiere. Effettivamente,della soap opera Unasi trasferiranno ad Acacias, nello stupore generale. Specie l’uomo è una mente criminale molto temuta, che si andrà a scontrare soprattutto con uno dei protagonisti. Le novità saranno tante e la battaglia è aperta.in una scena della soap opera Una(WebSource)Il programma, trasmesso su Canale 5, ha molto seguito nel pubblico più adulto. Effettivamente, si ...

