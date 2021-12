UEFA | il giornalista a gamba tesa | “Doverose dimissioni di Ceferin”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) La giornata di ieri, 13 dicembre 2021, passerà alla storia per gli errori commessi a Nyon durante i sorteggi. La ripetizione delle estrazioni valevoli per gli ottavi di finale di Champions League: ha suscitato diverse polemiche all’interno del mondo del calcio. Il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale è intervenuto anei confronti di. Ivan ZazzaroniQueste le sue dichiarazioni sul presidente della: “Il sorteggio di ieri ha dimostrato il livello disorganizzativo toccato dalle istituzioni calcistiche. All’inizio ho riso per non piangere. Laormai ha abdicato anche al suo ruolo di controllo: non gioca, non arbitra, non cambia le regole e non riesce nemmeno a gestire un sorteggio con 16 squadre. Solitamente in un’azienda viene ...