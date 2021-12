Stasera uno super speciale We Have A Dream con Vasco Rossi (Di martedì 14 dicembre 2021) Vasco Rossi “Siamo qui” best Lato A – Se ti potessi dire… La verità Vasco Rossi “Siamo qui” best Lato B appuntamento Ho incontrato Vasco Rossi che mi ha fatto ascoltare tutto il suo nuovo album “Siamo qui”. Nei due video che ho allegato c’è una sorta di doppio trailer con momenti tratti dal nostro incontro, suddivisi in due parti, Lato A e B come quelli del vinile. La versione integrale di due ore andrà in onda Stasera durante uno speciale WE Have A Dream in diretta dalle 21:00, in contemporanea su www.redronnie.tv, homepage www.optimagazine.com e social. In questi ultimi giorni Vasco ha spoilerato alcune clip del nostro incontro, soprattutto sulle sue storie di Instagram. Io e lui non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)“Siamo qui” best Lato A – Se ti potessi dire… La verità“Siamo qui” best Lato B appuntamento Ho incontratoche mi ha fatto ascoltare tutto il suo nuovo album “Siamo qui”. Nei due video che ho allegato c’è una sorta di doppio trailer con momenti tratti dal nostro incontro, suddivisi in due parti, Lato A e B come quelli del vinile. La versione integrale di due ore andrà in ondadurante unoWEin diretta dalle 21:00, in contemporanea su www.redronnie.tv, homepage www.optimagazine.com e social. In questi ultimi giorniha spoilerato alcune clip del nostro incontro, soprattutto sulle sue storie di Instagram. Io e lui non ...

