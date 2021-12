San Siro, Malagò: «Devono far sapere come stanno le cose» (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dell’intricata questione legata allo stadio San Siro: le sue dichiarazioni Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dello stadio San Siro a margine dell’evento “Territori Olimpici: la Lombardia protagonista”. Le sue dichiarazioni. STADIO SAN Siro – «A noi va bene tutto, qualsiasi cosa decidano, però l’importante è sapere come stanno le cose. Oggi ci troviamo al centro di un dibattito che è sacrosanto, tra Regione, Comune e ambientalisti. Noi abbiamo scritto che la cerimonia sarà a San Siro, qualsiasi San Siro esca, che sia vecchio, nuovo o ristrutturato. Ma non possiamo rischiare che ci sia una situazione di cantiere». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato dell’intricata questione legata allo stadio San: le sue dichiarazioni Giovanni, presidente del CONI, ha parlato dello stadio Sana margine dell’evento “Territori Olimpici: la Lombardia protagonista”. Le sue dichiarazioni. STADIO SAN– «A noi va bene tutto, qualsiasi cosa decidano, però l’importante èle. Oggi ci troviamo al centro di un dibattito che è sacrosanto, tra Regione, Comune e ambientalisti. Noi abbiamo scritto che la cerimonia sarà a San, qualsiasi Sanesca, che sia vecchio, nuovo o ristrutturato. Ma non possiamo rischiare che ci sia una situazione di cantiere». L'articolo proviene ...

