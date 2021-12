Sacerdote rapito | Fa rabbrividire l’orrore che subisce nelle mani dei suoi aguzzini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote rapito

La Luce di Maria

...A intrigare il regista è stata "la storia misteriosa di un ragazzino che non è che una volta... anche se il film non potrà seguire tutta la vita del, morto a novant'anni. Per questo ...Ildi 37 anni, parroco della chiesa cattolica di Gadanaji, nello stato di Kaduna, è statoil 16 maggio da casa sua e rilasciato solo dopo che i familiari hanno pagato circa 15 mila ...Rapito in Nigeria da musulmani Fulani, padre Bako Francis Awesuh ha raccontato ad Aid to the Church in need la sua prigionia ...Rapito in Niger nel 2018 da un gruppo di jihadisti e liberato in Mali l’8 ottobre 2020, dopo più di due anni di prigionia, padre Pier Luigi Maccalli porterà questa sera la propria testimonianza a Mode ...