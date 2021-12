Roberta Bruzzone | denuncia tremenda | “Vittima di…”

(Di martedì 14 dicembre 2021), è stata ospite al programma televisivo “Oggi è un altro giorno” ha confessato di esserdi atti persecutori, infatti nella puntata del 13 Dicembre 2021 la criminologa e giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato dell’esperienza nello show di Milly Carlucci e della sua vita privata. La criminologa ha dichiarato di esser sotto Codice Rosso per un avvenimento di atti persecutori dove è stata offesa deliberatamente, sono state perpetrate ai suoi danni offese, persecuzioni e minacce dirette., la verità sugli atti di persecuzione subiti (Screenshot)L’opinionista ha dichiarato che si tratta di una donna che si è concentrata su di lei in maniera ossessiva e compulsiva, dopo che la criminologa ha dato ragione e difeso il marito in un avvenimento ...

ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno parla la sua vita, partendo dalla sua infanzia e raccontandosi non solo come criminologa ma anche come donna . Si .../ "Sono una persona che non perdona e che non dimentica" Dopo aver visto Valentina con i capelli castani, le hai detto che sembra Anastasia, ma più magra ed è stata subito accusata di ...Roberta Bruzzone a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. ROBERTA BRUZZONE: “ATTIRO MOLTA INVIDIA”. «Ho una determinazione che non mi fa abbandonare certe situazioni in cui forse bisogner ...Ballando con le stelle, Roberta Bruzzone rivela: “Ecco chi vedrei come vincitore”. Roberta Bruzzone nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno ha detto la sua anche su Ballando con le stel ...