(Di martedì 14 dicembre 2021)a une settedelRobertonel processo d’appello per lache ha coinvolto la Regioneper le spese dei consiglieri regionali che, nella ricostruzione dell’accusa, hutilizzato in modo improprio i fondi destinati ai gruppi consiliari. La Corte haa 1e 7anche la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, mentre e’ stata decisa una pena di 1e 5per il parlamentare della Lega Paolo Tiramani. Gli altri condannati sono gli ex consiglieri regionali Angelo Burzi (3 anni), Rosanna Valle (2 anni e 4), ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anno e sette mesi di carcere: questa la condanna che la Corte di Appello di Torino ha inflitto all'ex governator… - LiveSicilia : Rimborsopoli: condannato Roberto Cota, ex governatore del Piemonte - telecitynews24 : ??RIMBORSOPOLI PIEMONTE: UN ANNO E SETTE MESI ALL'EX PRESIDENTE ROBERTO COTA?? I dettagli?? #rimborsopoli #piemonte… - Ansa_Piemonte : Rimborsopoli Piemonte, un anno e 7 mesi all'ex governatore Cota. Condannati anche i parlamentari Tiramani e Montaru… - nuovasocieta : Rimborsopoli Piemonte, condannato a un anno e 7 mesi l’ex governatore Cota -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsopoli Piemonte

Roberto Cota è stato condannato dalla Corte di Appello di Torino per la vicenda '', ovvero per le spese pazze dei gruppi consigliari che occupavano gli scranni di ...governatore del...È prevista nel corso della giornata di oggi al Palazzo di Giustizia di Torino la conclusione del processo d'appello bis per ladegli ex consiglieri regionali del. Tra gli imputati c'è anche l'ex governatore leghista Roberto Cota, per il quale la Procura Generale ha chiesto un anno e 7 mesi di reclusione. ...Rimborsopoli Piemonte: un anno e sette mesi all’ex presidente Roberto Cota Coronavirus, Piemonte: 1.853 nuovi casi e 3 decessi Regione Piemonte: dal 16 dicembre online l’Annua ...Oltre a Cota, la Corte d'Appello di Torino ha condannato anche Paolo Tiramani (Lega) e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia).