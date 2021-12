Regione Lazio: scuola, pubblicata graduatoria progetti su autismo (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Favorire percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo, promuovere lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia della singola persona, incentivare la partecipazione alla vita sociale e di comunità. Sono queste alcune della finalità che si vogliono raggiungere con l’avviso per l’avvio di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nel territorio della Regione Lazio, per cui è stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Sono 4 i progetti selezionati con il suddetto avviso, che nel complesso stanzia risorse pari a 3 milioni di euro. Nello specifico ad essere finanziati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Favorire percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo, promuovere lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia della singola persona, incentivare la partecipazione alla vita sociale e di comunità. Sono queste alcune della finalità che si vogliono raggiungere con l’avviso per l’avvio di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nel territorio della, per cui è stataladeiammessi a finanziamento. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Sono 4 iselezionati con il suddetto avviso, che nel complesso stanzia risorse pari a 3 milioni di euro. Nello specifico ad essere finanziati ...

lifestyleblogit : BIBLIOparklet: da parcheggio a installazione d’arte grazie a Vitamina G di Regione Lazio e PaesArte - - LuigiF97101292 : RT @DavveroTv: Con il Consigliere Regionale @BarillariDav facciamo il punto sullo stato di salute della sanità laziale. - ellepizero : RT @camcomroma: ??? Lorenzo #Tagliavanti: «La Regione Lazio, insieme al sistema camerale, ha firmato un'intesa per rilanciare il turismo nel… - redontuscia : #Economia #Evidenza Regione Lazio, pubblicata graduatoria progetti ammessi al bando per l’avvio centri polivalenti… - filipposalone : @Cobretti_80 ma qui in Regione Lazio per tampone molecolare da negativizzazione post Covid non puoi andare in farm… -