Redmi Watch 2 Lite ufficiale in Italia: potete già comprarlo su Amazon (Di martedì 14 dicembre 2021) Una bella notizia è giunta per tutti gli appassionati di smartWatch e del marchio Redmi. Qualche settimana fa è stato presentato in Cina il Redmi Watch 2 Lite (ossia la versione più economica del Watch 2), che adesso è arrivato anche in Europa e in Italia. Il suo prezzo è davvero molto competitivo e accessibile a tutti: infatti, il wereable è gia disponibile all’acquisto nel nostro Paese a partire dalla giornata odierna, martedì 14 dicembre, sia sul negozio ufficiale di Xiaomi sia su Amazon al prezzo di lancio di 69,99 euro (IVA inclusa) e nelle seguenti colorazioni: nera, blu e bianca. A questo punto, diamo insieme un’occhiata ai principali dettagli tecnici di questo fantastico wearable. Il Redmi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Una bella notizia è giunta per tutti gli appassionati di smarte del marchio. Qualche settimana fa è stato presentato in Cina il(ossia la versione più economica del2), che adesso è arrivato anche in Europa e in. Il suo prezzo è davvero molto competitivo e accessibile a tutti: infatti, il wereable è gia disponibile all’acquisto nel nostro Paese a partire dalla giornata odierna, martedì 14 dicembre, sia sul negoziodi Xiaomi sia sual prezzo di lancio di 69,99 euro (IVA inclusa) e nelle seguenti colorazioni: nera, blu e bianca. A questo punto, diamo insieme un’occhiata ai principali dettagli tecnici di questo fantastico wearable. Il...

