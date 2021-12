Advertising

gazzettaserchio : #Barga Progetto Comune: 'Inaccettabile la chiusura dell'ufficio postale di Filecchio' - NuvoloneS : @INPS_it @Caridivincenzo @vincenzo Sirio non mi ha saputo rispondere, perché l’INPS , a me che sono malata e mio fi… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Parrocchetti e pappagalli, prosegue il progetto di 'citizen science' del Comune di Genova - - MarcoPiastra : RT @SkylabStudios_: Comunicando Cultura è un innovativo progetto finanziato dalla @RegLombardia alla scoperta di quattro cittadine lombard… - SalvoBarbaro : RT @ComitatoPiero: ”La coppia Assessora-Sindaco si dichiara insofferente alle voci critiche. Delegittimare chi ha dubbi, invece di ascoltar… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Comune

Comune di Firenze

... ibride leggere , plug - in o full electric sono accomunate da un minimodenominatore, l'... con il passare degli anni questa ipotesi è divenuta sempre più virtuale, oggi realmente il" ...La minoranza di Barga "", per voce del capogruppo Francesco Feniello, ha segnalato al direttore generale di Poste Italiane ed al sindaco la grave situazione dei disservizi postali nelbarghigiano ed ha,...PESARO – Sanità, lavori pubblici e bilancio. Questi i temi al centro del dibattito del Consiglio comunale che si è ...Partire dalle ’aule’ per combattere la droga. Il progetto si chiama ’Scuole sicure’ ed è stato completato dal Comune a fine 2020. E in questi mesi stanno entrando progressivamente in funzione sei tele ...