Ponte Morandi | memorial per i quattro amici di Torre del Greco

Torre del Greco (Na) – Un quadrangolare di calcio giovanile con rappresentative under 17 per ricordare Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro amici di Torre del Greco (Napoli) morti nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Si parte domani alle 17 con la sfida tra Benevento e Nazionale Dilettanti; a seguire la gara tra Turris e Salernitana. Giovedì mattina le finali. È questa la terza edizione del memorial, dopo un anno di stop a causa della pandemia: la presentazione oggi, nel corso di una conferenza stampa, nella sede del Comune della città vesuviana, alla presenza anche di Franco Esposito, papà di Gerardo, e delle sorelle di Stanzione e Bertonati.

