Non si corregge il sistema con le multe, va ridisegnato il mercato (Di martedì 14 dicembre 2021) Il caso della ingente multa comminata ad Amazon dall'Autority della concorrenza italiana continua a fare rumore. Del resto una sanzione di oltre 1 miliardo e duecento milioni non può essere facilmente metabolizzata, nemmeno da un gigante come il gruppo di Jeff Bezos. Tanto più che il K.O arriva da un organismo quale appunto l'Autority che vigila sul corretto funzionamento del mercato che fino a oggi non aveva certo brillato per la sua pressione nei confronti degli over The Top che non hanno certo iniziato oggi a infrangere tutte le regole più elementari del sistema economico. Che il vento stia cambiando, e sulla Silicon Valley soffia una gelida tramontana che sta mettendo a dura prova i primati dei sorridenti ragazzotti dei garage californiani, è cosa chiara. Il punto di svolta è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, dove, superando ogni ...

