Netflix a dicembre: sempre più arduo non perdersi nel vasto catalogo (Di martedì 14 dicembre 2021) Netflix a dicembre sforna molti titoli: horror, action, romance, gangster story, disaster movie, film e serie provenienti da tutto il mondo inediti, poco conosciuti o da (ri)scoprire. Ecco cosa non farvi sfuggire dalla piattaforma digitale. Cosa propone, Netflix a dicembre? È sempre più arduo non perdersi nella vasto catalogo di Netflix, specialmente a dicembre, quando i titoli in uscita segnalati sono per lo più legati all’avvento delle festività e una minore attenzione viene dedicata dalla rete alla segnalazione di prodotti che esulano dalle commediole sommerse di neve, lucine e bontà natalizia. Anche queste mese abbiamo selezionato film e serie che hanno ricevuto minore o nulla visibilità ma che meritano di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021)sforna molti titoli: horror, action, romance, gangster story, disaster movie, film e serie provenienti da tutto il mondo inediti, poco conosciuti o da (ri)scoprire. Ecco cosa non farvi sfuggire dalla piattaforma digitale. Cosa propone,? Èpiùnonnella vastodi, specialmente a, quando i titoli in uscita segnalati sono per lo più legati all’avvento delle festività e una minore attenzione viene dedicata dalla rete alla segnalazione di prodotti che esulano dalle commediole sommerse di neve, lucine e bontà natalizia. Anche queste mese abbiamo selezionato film e serie che hanno ricevuto minore o nulla visibilità ma che meritano di ...

NetflixIT : Poi non dite che non vi avevamo avvisato. #DontLookUp, il nuovo film Netflix con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawren… - NetflixIT : Il passato e le rivalità non si dimenticano. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre solo su Netflix. - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Netflix a dicembre: sempre più arduo non perdersi nel vasto catalogo #Netflix #dicembre @CLAUDIA77565778 https://t.co… - periodicodaily : Netflix a dicembre: sempre più arduo non perdersi nel vasto catalogo #Netflix #dicembre @CLAUDIA77565778 - MEGustaChannel : ME GUSTA NETFLIX #528 – LE USCITE DEL 14 DICEMBRE 2021 -