Napoli, 36 punti: è il quarto posto con più punti delle ultime quattro stagioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022, e con due gare al giro di boa, il Napoli quarto in classifica ha solo un punto in meno della Roma quarta della scorsa stagione al termine del girone di andata. La squadra di Spalletti, costretta a fare i conti con infortuni e forfait, scivola al quarto posto, infiamma una lotta Champions che per ora sembra riguardare solo quattro squadre, con l’incomodo inatteso della Fiorentina di Italiano a -6. Una beffa per i partenopei che dopo la sconfitta beffa contro l’Empoli, dominano ogni classifica nelle statistiche: nessuno ha collezionato più passaggi chiave (21), occasioni da gol (21), conclusioni verso la porta (30). Ma per Spalletti c’è solo un quarto posto che rispetto agli scorsi anni ha una quota maggiore. Solo la ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022, e con due gare al giro di boa, ilin classifica ha solo un punto in meno della Roma quarta della scorsa stagione al termine del girone di andata. La squadra di Spalletti, costretta a fare i conti con infortuni e forfait, scivola al, infiamma una lotta Champions che per ora sembra riguardare solosquadre, con l’incomodo inatteso della Fiorentina di Italiano a -6. Una beffa per i partenopei che dopo la sconfitta beffa contro l’Empoli, dominano ogni classifica nelle statistiche: nessuno ha collezionato più passaggi chiave (21), occasioni da gol (21), conclusioni verso la porta (30). Ma per Spalletti c’è solo unche rispetto agli scorsi anni ha una quota maggiore. Solo la ...

Napoli, da Osimhen a Koulibaly: il punto sugli infortunati in vista del Milan Commenta per primo Difficile, quasi impossibile . Salvo sorprese Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen non saranno a Milano, dove domenica il Napoli sfiderà il Milan in un match che mette in palio punti preziosi per lo scudetto. Entrambi stanno dando segnali di ripresa, ma le speranze di vederli in campo sono vicine allo zero. Il senegalese ...

